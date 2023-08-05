Анкара и Киев по телефону обсудили, как перезапустить зерновую сделку
ТАСС: Главы МИД Турции и Украины обсудили восстановление зерновой сделки
Главы МИД Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба по телефону обсудили шаги для восстановления зерновой сделки. Об этом заявил источник ТАСС во внешнеполитическом ведомстве Турции.
"В ходе беседы обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для восстановления черноморской зерновой инициативы", — сказал он.
Москва вышла из зерновой сделки 18 июля в связи с полным игнорированием российской части. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле сообщили, что сделка приостановлена, однако отметили готовность вернуться к её исполнению при выполнении данных обещаний. При этом президент РФ Владимир Путин напомнил, что ещё ни одно из них не было исполнено. Более того, глава государства заявил, что более 70% грузов с Украины ушли в богатые страны.
В начале августа Госдепартамент попросил РФ разъяснить условия для возобновления зерновой сделки. Это заявление озвучил координатор по санкционной политике Госдепа США Джеймс О'Брайен, пообещав оказать содействие "любым из этих вопросов".
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