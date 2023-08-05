Анкара и Киев по телефону обсудили, как перезапустить зерновую сделку

Главы МИД Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба по телефону обсудили шаги для восстановления зерновой сделки. Об этом заявил источник ТАСС во внешнеполитическом ведомстве Турции.

"В ходе беседы обсуждались шаги, которые могут быть предприняты для восстановления черноморской зерновой инициативы", — сказал он.