Латвия объявила о срочной мобилизации для охраны границы с Белоруссией

В Латвии объявлена дополнительная мобилизация пограничников для усиления защиты границы с Белоруссией. Об этом сообщает Государственная пограничная охрана страны.

"Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток её незаконного пересечения", — информирует ведомство.

В настоящий момент прекращено предоставление ежегодных отпусков, а уже находящиеся на отдыхе сотрудники отозваны из отпуска. Кроме того, служба запросила поддержку у Национальных вооружённых сил Латвии и полиции.