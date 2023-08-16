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15 августа, 21:40

Латвия объявила о срочной мобилизации для охраны границы с Белоруссией

<p>Латвийский пограничник на границе с Белоруссией. Обложка © <a href="https://www.rs.gov.lv/lv/galerija/valsts-prezidents-edgars-rinkevics-apmekle-latvijas-austrumu-robezu#9381" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rs.gov.lv</a></p>

Латвийский пограничник на границе с Белоруссией. Обложка © rs.gov.lv

В Латвии объявлена дополнительная мобилизация пограничников для усиления защиты границы с Белоруссией. Об этом сообщает Государственная пограничная охрана страны.

"Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток её незаконного пересечения", — информирует ведомство.

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В настоящий момент прекращено предоставление ежегодных отпусков, а уже находящиеся на отдыхе сотрудники отозваны из отпуска. Кроме того, служба запросила поддержку у Национальных вооружённых сил Латвии и полиции.

Ранее Лайф писал, что в Латвии с 11 августа введён усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Действовать он будет по 10 февраля 2024 года на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского уездов и Даугавпилса.

Лариса Сафронова
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