В Грузии сорвали концерт The Killers из-за участия российского барабанщика

В Грузии освистали американскую альтернативную рок-группу The Killers за выступление с барабанщиком из России. Видео с концерта группы в Батуми публикует SHOT.

В Грузии освистали The Killers из-за участия российского барабанщика. Видео © t.me / SHOT

У группы есть традиция: на каждом концерте на одну из песен приглашается барабанщик из зала. В этот раз в числе зрителей был парень с плакатом If destiny is kind I'll be your drummer tonight ("Если судьба будет благосклонна, я буду твоим барабанщиком сегодня вечером") — он и оказался избранным счастливчиком.

После того как приглашённый озвучил, что он из России, некоторые зрители начали скандировать провокационные лозунги и демонстрировать средний палец. Группа успешно отыграла песню с новым музыкантом, и солист заявил, что все люди — братья. Однако часть зрителей продолжили выкрикивать оскорбления, тогда вокалист Брэндон Флауэрс и остальные участники группы просто ушли со сцены.

После случившегося группа принесла извинения за приглашённого гостя. Музыканты заявили, что их слова могли быть "неверно истолкованы".