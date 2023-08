В Грузии сорвали концерт The Killers из-за участия российского барабанщика

У группы есть традиция: на каждом концерте на одну из песен приглашается барабанщик из зала. В этот раз в числе зрителей был парень с плакатом If destiny is kind I'll be your drummer tonight ("Если судьба будет благосклонна, я буду твоим барабанщиком сегодня вечером") — он и оказался избранным счастливчиком.