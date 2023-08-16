Служба внешней разведки Великобритании MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-разведывательный отряд из ста украинских боевиков с опытом на "восточном фронте". Об этом сообщают ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Неназванный собеседник агентств указывает, что информацию подтвердили несколько источников. Отряд, состоящий из боевиков националистических и неонацистских формирований, должен противодействовать развитию сотрудничества стран Африки и России.

Согласно сообщению, Киев в июле по просьбе Лондона отдал указания СБУ и ГУР Минобороны оказать максимальное и оперативное содействие представителям британской разведки и спецподразделениям Специальной авиадесантной службы (SAS) в подборе солдат, имеющих боевой опыт на "восточном фронте".

Задачей отряда станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в африканских государствах, а также ликвидация лидеров, ориентированных на взаимодействие с Москвой. Отправятся в Африку боевики во второй половине августа на зафрахтованном гражданском судне из порта Измаил в город Омдурман (Республика Судан). Командование возложено на подполковника ГУР Минобороны В. Ю. Пращука.