Источник раскрыл планы Киева и Лондона отправить в Африку карательный отряд
Источник: MI6 готовит к отправке в Африку карательный отряд из украинских боевиков
Служба внешней разведки Великобритании MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-разведывательный отряд из ста украинских боевиков с опытом на "восточном фронте". Об этом сообщают ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на военно-дипломатический источник.
Неназванный собеседник агентств указывает, что информацию подтвердили несколько источников. Отряд, состоящий из боевиков националистических и неонацистских формирований, должен противодействовать развитию сотрудничества стран Африки и России.
Согласно сообщению, Киев в июле по просьбе Лондона отдал указания СБУ и ГУР Минобороны оказать максимальное и оперативное содействие представителям британской разведки и спецподразделениям Специальной авиадесантной службы (SAS) в подборе солдат, имеющих боевой опыт на "восточном фронте".
Задачей отряда станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в африканских государствах, а также ликвидация лидеров, ориентированных на взаимодействие с Москвой. Отправятся в Африку боевики во второй половине августа на зафрахтованном гражданском судне из порта Измаил в город Омдурман (Республика Судан). Командование возложено на подполковника ГУР Минобороны В. Ю. Пращука.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что многие государства ревностно относятся к развитию отношений России и Африки. По его мнению, итоги саммита Россия – Африка в Петербурге продемонстрировали, что Москва готова много работать, чтобы выдерживать конкуренцию на континенте.
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