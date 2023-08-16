Регион

Уведомления отключены

16 августа, 02:14

Москвичей ждут три дня "ростовского лета"

Вильфанд: В Москве с 16 августа наступит "ростовское лето" с 30-градусной жарой

Москвичей в ближайшие три дня ожидает по-настоящему жаркое лето, характерное для юга страны. Температура будет около 30 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16-го числа температура будет 26–28 градусов, в четверг — 27–29 градусов, а в пятницу — 29–31 градус", — приводит ТАСС слова метеоролога.

Повезёт Уралу и Поволжью: Где можно будет увидеть звездопад Каппа-Цигниды

Повезёт Уралу и Поволжью: Где можно будет увидеть звездопад Каппа-Цигниды

Вильфанд отметил, что такой температурный фон в столице на 4–6 градусов превышает климатическую норму. Однако уже к выходным столбики термометров снизятся, в субботу в некоторых районах ожидается кратковременный дождь, а температура в эти дни будет около 25 градусов тепла.

А ранее были названы сроки окончания купального сезона на Чёрном море. Отдыхающие могут быть спокойны: в сентябре вода ещё будет необходимой температуры.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Роман Вильфанд
  • Погода
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров