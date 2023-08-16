Москвичей ждут три дня "ростовского лета"

Москвичей в ближайшие три дня ожидает по-настоящему жаркое лето, характерное для юга страны. Температура будет около 30 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16-го числа температура будет 26–28 градусов, в четверг — 27–29 градусов, а в пятницу — 29–31 градус", — приводит ТАСС слова метеоролога.

Вильфанд отметил, что такой температурный фон в столице на 4–6 градусов превышает климатическую норму. Однако уже к выходным столбики термометров снизятся, в субботу в некоторых районах ожидается кратковременный дождь, а температура в эти дни будет около 25 градусов тепла.