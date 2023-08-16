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16 августа, 02:26
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Полиция заплатит 200 тыс. рублей за данные об осквернивших флаги во Владивостоке

В Приморском крае полиция объявила награду в размере 200 тысяч рублей за информацию о причастных к повреждению российских флагов на месте захоронения во Владивостоке участников спецоперации.

"Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления", — говорится в сообщении УМВД по региону.

Обратившимся гарантируют конфиденциальность и безопасность.

Порезанные флаги на могилах участников СВО во Владивостоке. Видео © t.me / Полиция Приморья

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В начале июля на Аллее героев на могилах погибших неизвестные разрезали флаги и разбросали венки. Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом России.

Ранее Лайф рассказывал, что в Ленобласти неизвестные разбили 13 надгробий могил в Красном Бору. Всё обнаружил смотритель кладбища, расположенного рядом с железной дорогой.

Обложка ©

Кадр видео t.me / Полиция Приморья

Артур Лапсаков
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