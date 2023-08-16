Полиция заплатит 200 тыс. рублей за данные об осквернивших флаги во Владивостоке
В Приморском крае полиция объявила награду в размере 200 тысяч рублей за информацию о причастных к повреждению российских флагов на месте захоронения во Владивостоке участников спецоперации.
"Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления", — говорится в сообщении УМВД по региону.
Обратившимся гарантируют конфиденциальность и безопасность.
Порезанные флаги на могилах участников СВО во Владивостоке. Видео © t.me / Полиция Приморья
В начале июля на Аллее героев на могилах погибших неизвестные разрезали флаги и разбросали венки. Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственным флагом России.
Ранее Лайф рассказывал, что в Ленобласти неизвестные разбили 13 надгробий могил в Красном Бору. Всё обнаружил смотритель кладбища, расположенного рядом с железной дорогой.
Кадр видео t.me / Полиция Приморья