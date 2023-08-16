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16 августа, 04:53

Пилот авиакомпании Latam Airlines умер во время полёта из США в Чили

Пилот авиакомпании Latam почувствовал себя плохо во время рейса из Майами в Сантьяго (Чили) и умер после экстренной посадки в Панаме. Об этом сказано в заявлении перевозчика.

"Рейс 505, выполнявший маршрут Майами — Сантьяго, был вынужден изменить маршрут для посадки в международном аэропорту Токумен в Панаме из-за необходимости оказания неотложной помощи одному из трёх членов командного состава", — отмечается в сообщении Latam, опубликованном на сайте радиостанция Biobio.

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Однако несмотря на оказанную медицинскую помощь, пилот скончался. Авиаперевозчик также отметил 25-летнюю работу командира судна в Latam и профессионализм погибшего, выразил соболезнования близким и извинился перед пассажирами за задержку рейса.

Ранее Лайф рассказывал, как самолёт турецкой авиакомпании BBN из-за погоды залетел в закрытое небо Украины. Однако неожиданный визит оказался недолгим: через некоторое время бесстрашный пилот улетел в Румынию, оставив украинское небо одиноким.

Обложка ©

Twitter / LATAM Airlines

Юлия Коновалова
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