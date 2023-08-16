На Кавказье и Черноземье в ближайшие дни будет жара и опасное солнце

В ближайшие дни в регионах Черноземья, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прогнозируется очень высокий индекс ультрафиолетового излучения. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, находиться долгое время под открытым солнцем опасно для здоровья.

"Очень неблагоприятная ситуация с ультрафиолетовой радиацией прогнозируется на Черноморском побережье. В Ростовской области, Центрально-черноземных областях температура будет 31-34 градуса, там же и индекс будет 6-7 единиц. Нужно быть очень внимательными", — пояснил метеоролог в беседе с ТАСС.

По словам синоптика, в регионах Северо-Кавказского федерального округа ультрафиолетовый индекс будет достигать 8-9 единиц. К тому же, тут и на Черноморском побережье температура воздуха составит 37 градусов, поэтому ситуация складывается критическая. Загорать при такой жаре и ультрафиолете нельзя, а в середине дня необходимо укрываться в тени, пояснил Вильфанд.