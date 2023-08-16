Россиянам объяснили, как путешествовать со скидкой

Билеты на поезда и самолёты могут покупать со скидкой молодёжь, пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Об этом рассказала в беседе с Ura.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. По её словам, у некоторых даже есть возможность путешествовать бесплатно.

Льгота для пенсионеров действует в периоды, когда нет сезонного спроса на билеты, связанного с отпусками и праздниками. Так, они могут со скидкой купить путёвки с 10 января по 24 апреля, а потом ещё с 16 мая по 31 мая. И есть определённые маршруты, на которые субсидируются авиабилеты. Речь в том числе о Дальнем Востоке, Калининграде, Грозном, Кургане и Сочи, а всего направлений около 300.

Так, льготой могут воспользоваться следующие категории россиян: молодёжь до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, пассажиры с инвалидностью с детства II и III групп, а также I группы любого возраста, сопровождающий инвалида первой группы или ребёнка с инвалидностью, многодетные семьи. Кроме того, бесплатно получить билеты предоставляется возможность пенсионерам со статусом Героя Советского Союза, Героя РФ, полным кавалерам ордена Славы. Им можно ездить по два раза в год из личной необходимости и один раз к месту лечения в вагонах любых категорий.

"Ещё существуют пенсионеры с более низким статусом: Герой Социалистического Труда, Герой Трудовой Славы, орденом за службу Родине трёх степеней — им можно ездить только один раз в год, но на тех же условиях", — заключила Финогенова.