Два аэромобильных батальона ВСУ отказались от участия в "контрнаступе"

Военные двух аэромобильных батальонов ВСУ отказались участвовать в контрнаступлении из-за потерь сослуживцев. Об этом в телеграм-канале заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Два из трёх аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций", — написал он.

Балицкий добавил, что это примерно 500 украинских бойцов, которые устали видеть смерть сослуживцев на поле боя и решили отказаться от роли пушечного мяса. Их опасения основаны не на пустом месте, ведь только минувшей ночью на Запорожском направлении ВСУ потеряли 132 военных. В ходе наступления противник не доходит даже до первой позиции ВС РФ.