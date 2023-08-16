Два аэромобильных батальона ВСУ отказались от участия в "контрнаступе"
Балицкий: 500 бойцов ВСУ отказались участвовать в наступлении из-за потерь
Военные двух аэромобильных батальонов ВСУ отказались участвовать в контрнаступлении из-за потерь сослуживцев. Об этом в телеграм-канале заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Два из трёх аэромобильных батальона ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния отказались участвовать в наступательных действиях в направлении наших позиций", — написал он.
Балицкий добавил, что это примерно 500 украинских бойцов, которые устали видеть смерть сослуживцев на поле боя и решили отказаться от роли пушечного мяса. Их опасения основаны не на пустом месте, ведь только минувшей ночью на Запорожском направлении ВСУ потеряли 132 военных. В ходе наступления противник не доходит даже до первой позиции ВС РФ.
Ранее сообщалось, что ВСУ задействовали последнее крупное резервное подразделение. Это 82-я десантно-штурмовая бригада численностью 2000 человек, которая вступила в бой в Запорожской области. Она могла бы значительно усилить огневую мощь на одном из главных направлений контрнаступления. Однако, отметил обозреватель Дэвид Экс, ни одна бригада не может сражаться вечно.
T.me / V_Zelenskiy_official