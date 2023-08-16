Маска уличили в создании проблем для сайтов, которые ему не нравятся

"Пользователи, которые щёлкали ссылку... в соцсети X для одного из целевых веб-сайтов, должны были ждать около пяти секунд, прежде чем увидеть страницу", — говорится в публикации.

В том числе долго загружались онлайн-конкуренты X, а именно: Facebook*, Instagram*, сайт программного обеспечения Bluesky и онлайн-платформа публикаций Substack, а также одно из мировых информационных агентств Reuters и газета New York Times. Все они ранее становились объектом для насмешек или нападок со стороны миллиардера. Причём впервые задержки были замечены 1 августа. В тот же день Маск назвал Times "апологетом расового геноцида" и призвал пользователей отменить подписку на издание. А всё из-за материала, в котором говорилось о политической полемике в Южной Африке, где родился Маск.