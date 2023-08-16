Маска уличили в создании проблем для сайтов, которые ему не нравятся
WP: Ненавистные Маску сайты грузятся дольше при переходе из соцсети X
Ненавистные американскому предпринимателю Илону Маску сайты грузятся дольше других веб-страниц при переходе на них из соцсети X (ранее Twitter). Об этом сообщает газета Washington Post, которая провела соответствующие тесты.
"Пользователи, которые щёлкали ссылку... в соцсети X для одного из целевых веб-сайтов, должны были ждать около пяти секунд, прежде чем увидеть страницу", — говорится в публикации.
В том числе долго загружались онлайн-конкуренты X, а именно: Facebook*, Instagram*, сайт программного обеспечения Bluesky и онлайн-платформа публикаций Substack, а также одно из мировых информационных агентств Reuters и газета New York Times. Все они ранее становились объектом для насмешек или нападок со стороны миллиардера. Причём впервые задержки были замечены 1 августа. В тот же день Маск назвал Times "апологетом расового геноцида" и призвал пользователей отменить подписку на издание. А всё из-за материала, в котором говорилось о политической полемике в Южной Африке, где родился Маск.
Ранее Илон Маск похвастался первым рекордом Х. В июле новая соцсеть обновила максимум количества пользователей за месяц.
* Заблокированы в России, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией.
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