Маск пообещал оплатить иски пострадавшим за лайки в соцсети X
Маск пообещал оплатить судебные расходы пострадавшим за активность в соцсети X
Социальная сеть X готова компенсировать расходы на судебные иски для несправедливо пострадавших от работодателей граждан за активность в соцсети. Соответствующее заявление сделал американский предприниматель Илон Маск.
"Если ваш работодатель несправедливо отнёсся к вам из-за того, что вы разместили или лайкнули что-то на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счёт. Без ограничений", — написал Маск в соцсети.
Лайф рассказывал, что Twitter официально сменил старый логотип с птичкой на загадочную букву Х 24 июля. Это первое его изменение с 2012 года, но столь кардинального не было никогда. Причём Маск планирует в будущем доработать новый логотип.
ТАСС / АР / Michel Euler