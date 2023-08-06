Маск пообещал оплатить иски пострадавшим за лайки в соцсети X

Социальная сеть X готова компенсировать расходы на судебные иски для несправедливо пострадавших от работодателей граждан за активность в соцсети. Соответствующее заявление сделал американский предприниматель Илон Маск.

"Если ваш работодатель несправедливо отнёсся к вам из-за того, что вы разместили или лайкнули что-то на этой платформе, мы оплатим ваш судебный счёт. Без ограничений", — написал Маск в соцсети.