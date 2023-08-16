Россиян предложили штрафовать на 300 тысяч рублей за фото и видео моментов атак ВСУ

Государственный совет Республики Крым выдвинул законодательную инициативу о наказании за публикацию фото и видео с моментами атак ВСУ по территории России. За нарушение предлагают штрафовать на сумму от 30 до 300 тысяч рублей.

"Наша законодательная инициатива, поддержанная Комитетом по обороне в Государственной думе, включает в себя штрафы для физических лиц при однократном совершении такого нарушения до 30 тысяч рублей, для государственных и муниципальных служащих — до 100 тысяч и для юридических лиц — до 300 тысяч", — сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".