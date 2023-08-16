Россиян предложили штрафовать на 300 тысяч рублей за фото и видео моментов атак ВСУ
Госсовет Крыма предложил штрафовать за публикацию фото и видео атак ВСУ по РФ
Государственный совет Республики Крым выдвинул законодательную инициативу о наказании за публикацию фото и видео с моментами атак ВСУ по территории России. За нарушение предлагают штрафовать на сумму от 30 до 300 тысяч рублей.
"Наша законодательная инициатива, поддержанная Комитетом по обороне в Государственной думе, включает в себя штрафы для физических лиц при однократном совершении такого нарушения до 30 тысяч рублей, для государственных и муниципальных служащих — до 100 тысяч и для юридических лиц — до 300 тысяч", — сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал, что регион на федеральном уровне инициирует ужесточение ответственности за распространение фото и видео с работой систем ПВО, расположением военных объектов и результатами атак ВСУ. По словам политика, речь идёт о публикации кадров в "публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах".
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