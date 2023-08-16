ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 августа 2023, 08:31
6318

Россиян предложили штрафовать на 300 тысяч рублей за фото и видео моментов атак ВСУ

Госсовет Крыма предложил штрафовать за публикацию фото и видео атак ВСУ по РФ

Государственный совет Республики Крым выдвинул законодательную инициативу о наказании за публикацию фото и видео с моментами атак ВСУ по территории России. За нарушение предлагают штрафовать на сумму от 30 до 300 тысяч рублей.

"Наша законодательная инициатива, поддержанная Комитетом по обороне в Государственной думе, включает в себя штрафы для физических лиц при однократном совершении такого нарушения до 30 тысяч рублей, для государственных и муниципальных служащих — до 100 тысяч и для юридических лиц — до 300 тысяч", сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов в эфире телеканала "Россия 24".

Российская ПВО впервые перехватила четыре французские крылатые ракеты SCALP
Российская ПВО впервые перехватила четыре французские крылатые ракеты SCALP

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал, что регион на федеральном уровне инициирует ужесточение ответственности за распространение фото и видео с работой систем ПВО, расположением военных объектов и результатами атак ВСУ. По словам политика, речь идёт о публикации кадров в "публичном поле, на различных интернет-ресурсах, в соцсетях, чатах, мессенджерах".

BannerImage

Getty Images / Metin Aktas

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Законы
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar