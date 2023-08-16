В Госдуме назвали самоубийцами суда, которые решатся доставлять грузы с Украины

Судовладельцам, которые решатся отправлять свои корабли в порты Украины или из них, стоит помнить о заявлении Минобороны России, что любое такое судно может рассматриваться как военная цель. Об этом Лайфу заявил Алексей Журавлёв — депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне. Так он прокомментировал выход судна с грузом из Одессы.

"Не зря ведь наше Министерство обороны заранее объявило, что любое судно, заходящее или выходящее из украинских портов, — военная цель. Тех, кто не послушал предупреждение или посчитал его малозначительным, имеем полное право уничтожить. И тут уже конкретным исполнителям решать, потопить такой сухогруз или просто остановить для досмотра", — сказал Журавлёв.

Он напомнил о практике Ирана, который задерживает нарушителей в своих водах. А такую проверку можно максимально затянуть.

"Есть и ещё способ — добить, наконец, украинскую портовую инфраструктуру как на Чёрном море, так и в устье Дуная, чтобы швартоваться и загружаться таким вот самоубийцам попросту больше негде было", — заключил депутат.