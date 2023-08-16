Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку атаки ВСУ на Крым, сбив беспилотник самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня около 11 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Республики Крым", — говорится в заявлении ведомства.