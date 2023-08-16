Глава Магаданской области назвал СВО шагом к воссоединению одного народа

В России все чувствуют себя одной национальностью, в том числе несмотря на украинские фамилии. Об этом заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов на открытии Дальневосточного воспитательно-патриотического форума "ProДФО: всё для Победы!". По его словам, после начала СВО в регионе начался эмоциональный подъём в виде поддержки российских бойцов.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов рассказал о поддержке бойцов СВО. Видео предоставлено Лайфу

"Всё, что происходило за эти полтора года, мы вместе с вами пропустили через своё сердце. Мы отслеживали информацию о том, что происходит в ДНР, ЛНР, потому что и на Колыме, и во всей России никогда не было разделений на украинцев, русских и так далее. Обладателей украинских фамилий сегодня в России, наверное, больше, чем на самой Украине. И все чувствуют себя одной национальностью — русскими", — отметил он.

По словам Носова, все видели, что происходит на Украине, и переживали. У многих есть родственники в ДНР, ЛНР и на Украине, которую отрывали от России. Он считает, что новость о начале СВО была воспринята многими с тревогой, но и некоторым облегчением. По мнению Носова, был сделан решительный шаг по воссоединению одного народа.

"Ситуация ещё сильнее изменилась, когда наши ребята-колымчане, так же как и по всей стране, в рамках частичной мобилизации были призваны в ряды вооружённых сил. Я уж не говорю о тех добровольцах, которые уходили "за ленточку", а прямо говоря — на фронт через военкоматы. Мы тогда ещё для себя поняли, что все наши колымчане, да и не только колымчане, один, единый батальон "Колыма". Мы своих не бросаем ни в беде, ни в горе — и всегда с ними", — сказал глава региона.