Попросил найти пульт: На Урале пьяный рецидивист взял в заложники девятилетнюю соседку
Житель Каменска-Уральского запер в своей квартире девятилетнюю дочь соседей
В Каменске-Уральском пьяный рецидивист удерживал в своей квартире девятилетнюю дочь соседей. В итоге девочку пришлось вызволять через окно, пока злоумышленника отвлекали.
По данным Ura.ru, недавно вернувшийся из колонии житель Каменска-Уральского попросил школьницу помочь ему найти пульт от телевизора. После разрешения от матери мужчина забрал ребёнка, однако возвращать его домой не спешил. Спустя какое-то время женщина стала звонить и спрашивать, когда вернётся дочка, на что сосед ответил, что та якобы всё ещё ищет пульт. Сам же он заявил девочке, что она теперь будет вечно с ним жить, и дал ей планшет. Через какое-то время мать несовершеннолетней уже пришла к рецидивисту и стала требовать вернуть ребёнка. Пока женщина вела переговоры, девочка смогла выбраться через окно. В ближайшее время её доставят в больницу и проверят, не стала ли она объектом домогательств. Ситуацией занялись правоохранительные органы.
"Следственным отделом по городу Каменску-Уральскому СУ СКР по Свердловской области проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Ранее Лайф рассказывал историю из Омска, где 35-летний педофил изнасиловал двух восьмилетних девочек, которых случайно встретил на улице вечером. Преступника задержали, ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.
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