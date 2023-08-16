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16 августа, 10:28

Попросил найти пульт: На Урале пьяный рецидивист взял в заложники девятилетнюю соседку

Житель Каменска-Уральского запер в своей квартире девятилетнюю дочь соседей

В Каменске-Уральском пьяный рецидивист удерживал в своей квартире девятилетнюю дочь соседей. В итоге девочку пришлось вызволять через окно, пока злоумышленника отвлекали.

По данным Ura.ru, недавно вернувшийся из колонии житель Каменска-Уральского попросил школьницу помочь ему найти пульт от телевизора. После разрешения от матери мужчина забрал ребёнка, однако возвращать его домой не спешил. Спустя какое-то время женщина стала звонить и спрашивать, когда вернётся дочка, на что сосед ответил, что та якобы всё ещё ищет пульт. Сам же он заявил девочке, что она теперь будет вечно с ним жить, и дал ей планшет. Через какое-то время мать несовершеннолетней уже пришла к рецидивисту и стала требовать вернуть ребёнка. Пока женщина вела переговоры, девочка смогла выбраться через окно. В ближайшее время её доставят в больницу и проверят, не стала ли она объектом домогательств. Ситуацией занялись правоохранительные органы.

"Следственным отделом по городу Каменску-Уральскому СУ СКР по Свердловской области проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы)", — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Наталья Исакова
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