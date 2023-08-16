Учёные предложили оглушать опасных комаров

У комаров есть слуховые рецепторы, которые активируются при поиске особей для спаривания. С помощью специальных средств насекомых можно оглушить и предотвратить их размножение. К такому выводу пришли биологи из Королевского колледжа Лондона, пишет журнал Nature Communications.

Согласно результатам исследования, наибольшую активность во время поисков партнёров по спариванию у комаров проявляет ген рецепторов октопамина. Биологи пришли к выводу, что его работу можно нарушить с помощью инсектицидов. В частности, амитраза.

Однако на этом исследование не окончено. Специалисты планируют создать более мощные средства, чтобы предотвратить размножение опасных насекомых, которые переносят малярию и другие заболевания.