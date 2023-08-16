Хабаровская турфирма пожаловалась на депутата, гонявшегося за китами на катере

Как утверждается в тексте жалобы, в этот момент депутат управлял катером в пределах акватории у мыса Варнгеля, совершая преследование на высокой скорости с опасными манёврами. Он также пресекал маршрут китов, сокращал допустимую дистанцию и въезжал в скопление морских животных сломя голову. Эти действия могли убить или травмировать морских млекопитающих. При этом Кочергин якобы игнорировал попытки связаться с ним. За происходящим наблюдали туристы и учёные, работавшие в бухте. Мавланов призвал Роспотребнадзор провести проверку по факту случившегося и привлечь депутат к ответственности. По его словам, в ведомств поступило 15 жалоб от туристов, а ещё заявления поступили в прокуратуру и администрацию Хабаровского края.