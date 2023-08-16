Хабаровская турфирма пожаловалась на депутата, гонявшегося за китами на катере
РСТ: Хабаровский депутат Кочеркин преследовал китов на моторном катере
Генеральный директор туроператора "Центр путешествий ДВ" Бахт Мавланов призвал Дальневосточное региональное управление Роспотребнадзора проверить действия районного депутата Максима Кочергина. По словам Мавланова, тот на моторном катере преследовал в бухте Врангеля краснокнижных гренландских китов. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии.
"14 августа человек, представившийся как депутат района им. Полины Осипенко Хабаровского края Максим Кочергин, управляя катером, совершил умышленный проезд через группу краснокнижных гренландских китов", — говорится в сообщении.
Как утверждается в тексте жалобы, в этот момент депутат управлял катером в пределах акватории у мыса Варнгеля, совершая преследование на высокой скорости с опасными манёврами. Он также пресекал маршрут китов, сокращал допустимую дистанцию и въезжал в скопление морских животных сломя голову. Эти действия могли убить или травмировать морских млекопитающих. При этом Кочергин якобы игнорировал попытки связаться с ним. За происходящим наблюдали туристы и учёные, работавшие в бухте. Мавланов призвал Роспотребнадзор провести проверку по факту случившегося и привлечь депутат к ответственности. По его словам, в ведомств поступило 15 жалоб от туристов, а ещё заявления поступили в прокуратуру и администрацию Хабаровского края.
Редкие гренландские киты собираются только в бухте Врангеля. Там их может быть до сотни. Компания даже специально сократила число туристов, которые хотят приехать и поплавать с представителями вымирающего вида. Часть прибыли отправляется на поддержку учёных, изучающих китов.
Ранее сообщалось, что более 50 круглоголовых китов погибли. Они выбросились в западной части Австралии на берег.
ТАСС / Юрий Смитюк