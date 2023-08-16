Россиянам рассказали, как собрать самую сладкую лесную ежевику

Ежевика, как сообщает издание "Вести Подмосковья", богата витаминами, клетчаткой и антиоксидантами, также в её составе есть омега-3 жирные кислоты. Специалисты рекомендуют собирать ягоды в тёплую сухую погоду, поскольку в этих условиях они становятся наиболее сладкими. При походе в лес следует подобрать одежду, которая защитит от острых шипов. Кроме того, нужно помнить, что в зарослях ежевики могут обитать змеи, а ещё там часто крутятся осы.