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16 августа, 11:57

Захарян не улетел в Испанию из-за отсутствия договорённости с "Реал Сосьедад"

Из-за отсутствия договорённостей по условиям контракта с испанским футбольным клубом "Реал Сосьедад" полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян пока не улетел в Испанию. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Захарян находится в Москве из-за отсутствия договорённостей между игроком и "Реал Сосьедад", — указал источник агентства.

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Ранее Лайф писал о том, что российский футболист Арсен Захарян покинул "Динамо" и намерен выступать за испанский клуб "Реал Сосьедад".

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ТАСС / Артём Геодакян

Илья Суриков
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