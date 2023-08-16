Захарян не улетел в Испанию из-за отсутствия договорённости с "Реал Сосьедад"

Из-за отсутствия договорённостей по условиям контракта с испанским футбольным клубом "Реал Сосьедад" полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян пока не улетел в Испанию. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Захарян находится в Москве из-за отсутствия договорённостей между игроком и "Реал Сосьедад", — указал источник агентства.