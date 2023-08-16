В России сделали "квадроцикл для интровертов"

Студенты Политехнического университета Петра Великого разработали квадроцикл "Эгоцентрик". Это машина класса Side-by-side, то есть из разряда двухместных, но с креслом только для водителя. А рядом с ним находится четырёхтактный двигатель. Студенты разработали всю систему управления, проводку, подвеску, рамную конструкцию и некоторые детали. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Квадроцикл "Эгоцентрик", разработанный студентами Политехнического университета Петра Великого. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Необычная компоновка прототипа квадроцикла позволила расположить передние колёса дальше от центра тяжести, чем в аналогах, что положительно сказывается на безопасности машины. В будущем могут сделать регулировку кресла. А положение мотора позволяет отправить квадроцикл в управляемый занос. Перед собой студенты ставили задачу сделать дешёвый в производстве квадроцикл, который может удивить пилота своими характеристиками.

Этот квадроцикл-вседорожник весит 350 килограммов, мощность его двигателя составляет 28 лошадиных сил. Машина может разогнаться до 60 километров в час. Пока разработчики создавали свой проект, успели освоить несколько профессиональных сфер — от программирования до слесарных работ. "Эгоцентрик" гораздо дешевле импортных аналогов, а подойдёт он в том числе для любителей активного отдыха. При этом в машине можно настроить детский режим, позволяющий ограничить скорость квадроцикла. Это делает "Эгоцентрик" подходящим для семейного отдыха.