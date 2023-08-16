Биолог объяснила, как празднование дня рождения программирует нас на старение

Празднование дня рождения может программировать на преждевременное старение, так считает кандидат биологических наук, руководитель лаборатории биологии рака и стволовых клеток Наталья Колман. По её словам, с биологической точки зрения сам факт праздника не влияет на старение, но здесь имеет место научно доказанный феномен — эффект плацебо, который базируется на убеждении.

"Когда вы заявляете, сколько вам лет — 20, 30, 40, 60, — люди, не желая того, будут программировать вас на тот или иной вектор мышления. Они будут смотреть и говорить, как молодо выглядит человек или как плохо он выглядит. На вас будут работать убеждения других людей", — отметила Колман в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Сама она уже давно не отмечает этот праздник и другим советует в этот день побыть наедине с собой: проанализировать, что произошло в прошлом году и какие векторы развития вы хотите освоить в следующем.