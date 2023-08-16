Химик рассказал, как можно использовать водку в быту

Водку можно не только пить, но и использовать в быту, ведь этот алкогольный напиток хорошо растворяет жир и дезинфицирует. Такие пояснения дал заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Госуниверситета просвещения Николай Васильев.

"Водка удалит с поверхностей небольшие жирные загрязнения. Для мойки, плиты или сковороды, конечно, не подойдёт — тут нужны спецсредства. Но маленькие пятна хорошо удаляются, так как жиры прекрасно растворяются в органических веществах, а в водке 40%, остальное — вода. Учтите, что в водку в крайне малых концентрациях добавляют соли и сахар для улучшения вкуса, поэтому она может оставить след на поверхности после обработки", — сказал он.

По словам химика, водкой также получится обезжирить поверхность перед покраской, однако после обработки её стоит высушить. Покрытие алкоголь не повредит.

"Но, если вы решили протереть старую полировку или старую лакированную поверхность, будьте осторожны и попробуйте сначала сделать это в каком-либо незаметном месте. А вообще, в случаях со старой мебелью лучше использовать полироль с добавкой скипидара. Он точно не повредит поверхность", — отметил специалист в беседе с NEWS.ru.

Также водкой можно помыть руки — она убивает микробов и поэтому является альтернативой хлорке, хлоргексидину и мирамистину, заключил Васильев.