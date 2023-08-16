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Регион
Опубликовано 16 августа 2023, 12:20
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Адвокат прокомментировала идею о больших штрафах за видео с атаками дронов

Адвокат Ярмуш: Штрафы за видео с атаками ВСУ могут повысить уровень безопасности

Введение в России штрафов за публикацию фото и видео с последствиями атак со стороны ВСУ может повысить уровень безопасности для граждан Крыма и других регионов. Так считает адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

"Это необходимая мера для того, чтобы обезопасить граждан Крыма, его территорию. В принципе, это можно было бы ввести в тех регионах России — Белгородской, Курской областях", — сказала эксперт в беседе с телеканалом "360".

Она считает, что подобные видео могут помогать ВСУ корректировать удары. Штрафы же могут остановить тех, кто пытается вызвать ажиотаж на фоне подобных происшествий и публикует видео с атаками в Интернете, убеждена Ярмуш.

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По мнению адвоката, подобные публикации можно отнести к пособничеству врагу. Даже если человек делает это не со злым умыслом, он всё равно помогает противнику.

Ранее Лайф писал о том, что Госсовет Крыма выдвинул законодательную инициативу о наказании за публикацию фото и видео с моментами атак Вооружённых сил Украины по территории РФ.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Илья Суриков
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