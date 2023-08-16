Адвокат прокомментировала идею о больших штрафах за видео с атаками дронов

Введение в России штрафов за публикацию фото и видео с последствиями атак со стороны ВСУ может повысить уровень безопасности для граждан Крыма и других регионов. Так считает адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

"Это необходимая мера для того, чтобы обезопасить граждан Крыма, его территорию. В принципе, это можно было бы ввести в тех регионах России — Белгородской, Курской областях", — сказала эксперт в беседе с телеканалом "360".

Она считает, что подобные видео могут помогать ВСУ корректировать удары. Штрафы же могут остановить тех, кто пытается вызвать ажиотаж на фоне подобных происшествий и публикует видео с атаками в Интернете, убеждена Ярмуш.

По мнению адвоката, подобные публикации можно отнести к пособничеству врагу. Даже если человек делает это не со злым умыслом, он всё равно помогает противнику.