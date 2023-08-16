Рунолог рассказала, о чём может говорить появление необычных бабочек в Подмосковье

Появление необычных бабочек в подмосковной деревне Русавкино-Романово городского округа Балашиха не на шутку напугало местных жителей. По данным специалистов, это древесница въедливая, которая в основном обитает в Крыму и на Кавказе. Такое милейшее на вид чёрно-белое создание, как оказалось, способно сильно навредить дачникам, ведь эти насекомые уничтожают плодовые деревья: яблони, груши, черешни и сливы.

Рунолог Инга Райская считает, что появление древесниц явно сулит что-то нехорошее. Она напомнила, что в Библии большое количество саранчи упоминается в качестве первого знака грядущего Апокалипсиса. Однако в случае с бабочками-вредителями в Подмосковье, по мнению Райской, толковать священную книгу не стоит буквально.

"К нашествию насекомых, к иным экологическим бедствиям не стоит относиться как к знакам Апокалипсиса. Это знак общего неблагополучия природы. Но так как это неблагополучие относится в том числе и к действиям человека, то и накопление этих знаков, на мой взгляд, может приближать Апокалипсис", — отметила рунолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".