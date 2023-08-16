"В роду предателей не было": В Смоленской области разразился скандал вокруг кандидата на выборах по фамилии Зеленский
Депутат Зеленский отказался сниматься с выборов в Смоленской области
Смоленский депутат Александр Зеленский с местными жителями. Обложка © Сайт "Единой России"
В Смоленской области разразился скандал вокруг кандидата в Смоленскую областную думу от "Единой России", депутата Смоленского горсовета Александра Зеленского. Всё дело в его фамилии, которая как у президента Украины Владимира Зеленского. В местном телеграм-канале были опубликованы кадры со встречи врио губернатора и кандидата на выборах главы региона Василия Анохина с избирателями. Один из присутствующих там пенсионеров возмутился тем, что в облдуму баллотируется кандидат с фамилией Зеленский. Пожилой мужчина убеждён, что такое совпадение является оскорблением для всех патриотов и участников СВО.
Пенсионер из Смоленска потребовал убрать Зеленского из предвыборной гонки. Видео © Telegram / "Важное в Смоленске"
Александр Зеленский на это уже отреагировал. Он заявил, что не несёт никакой ответственности за своих однофамильцев, включая украинского президента. Также парламентарий не намерен менять фамилию из-за критики со стороны некоторых горожан, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Там пояснили, что фамилия кандидата не может быть основанием для его снятия с выборов, поскольку это противоречит законодательству. В региональном отделении также отметили, что Александр Зеленский не собирается отказываться от своей фамилии.
"Его родословная ведёт к кубанским казакам, за своих однофамильцев смолянин ответственности нести не может. Кроме того, он подчёркивает, что в его роду предателей никогда не было и отказываться от своей фамилии кандидат не намерен", — приводит РИА "Новости" заявление пресс-службы.
Напомним, единый день голосования пройдёт 10 сентября. Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, по итогам регистрации выдвинуты, в частности, 125 кандидатов от 21 региона в высшие должностные лица и 6897 кандидатов в 16 регионах в законодательные собрания.