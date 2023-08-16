Регион

Уведомления отключены

16 августа, 14:11

"В роду предателей не было": В Смоленской области разразился скандал вокруг кандидата на выборах по фамилии Зеленский

Депутат Зеленский отказался сниматься с выборов в Смоленской области

<p>Смоленский депутат Александр Зеленский с местными жителями. Обложка © <a href="https://smolensk.er.ru/activity/news/vzyali-na-balans-i-priveli-v-poryadok-deputat-gorsoveta-pomog-zhitelyam-smolenska-reshit-problemu-s-kontejnernoj-ploshadkoj" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> "Единой России"</p>

Смоленский депутат Александр Зеленский с местными жителями. Обложка © Сайт "Единой России"

В Смоленской области разразился скандал вокруг кандидата в Смоленскую областную думу от "Единой России", депутата Смоленского горсовета Александра Зеленского. Всё дело в его фамилии, которая как у президента Украины Владимира Зеленского. В местном телеграм-канале были опубликованы кадры со встречи врио губернатора и кандидата на выборах главы региона Василия Анохина с избирателями. Один из присутствующих там пенсионеров возмутился тем, что в облдуму баллотируется кандидат с фамилией Зеленский. Пожилой мужчина убеждён, что такое совпадение является оскорблением для всех патриотов и участников СВО.

Пенсионер из Смоленска потребовал убрать Зеленского из предвыборной гонки. Видео © Telegram / "Важное в Смоленске"

Александр Зеленский на это уже отреагировал. Он заявил, что не несёт никакой ответственности за своих однофамильцев, включая украинского президента. Также парламентарий не намерен менять фамилию из-за критики со стороны некоторых горожан, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Там пояснили, что фамилия кандидата не может быть основанием для его снятия с выборов, поскольку это противоречит законодательству. В региональном отделении также отметили, что Александр Зеленский не собирается отказываться от своей фамилии.

"Его родословная ведёт к кубанским казакам, за своих однофамильцев смолянин ответственности нести не может. Кроме того, он подчёркивает, что в его роду предателей никогда не было и отказываться от своей фамилии кандидат не намерен", — приводит РИА "Новости" заявление пресс-службы.

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Напомним, единый день голосования пройдёт 10 сентября. Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, по итогам регистрации выдвинуты, в частности, 125 кандидатов от 21 региона в высшие должностные лица и 6897 кандидатов в 16 регионах в законодательные собрания.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Региональные власти
  • Политика
  • Смоленская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров