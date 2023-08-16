"Наш дом": Будущая невестка Стивена Сигала рассказала о жизни в России

Модель Айрин Данилова, которая является невестой 33-летнего Доминика Сигала, сына американского актёра Стивена Сигала, назвала Россию своим домом. При этом она отметила, что у неё, как и у возлюбленного, есть дела за границей.

"У нас много международных контактов, друзей и множество возможностей не только в России, но и за её пределами. Мы, наверное, такие люди, которые не привязаны к одному месту, хоть и считаем Россию, и в частности Москву, нашим домом. Думаю, что в ближайшее время мы точно будем здесь", — отметила модель в беседе с kp.ru.

Данилова добавила, что этот год они с Домиником провели в России. Иногда они вынуждены разлучаться, когда решают рабочие вопросы, однако это не мешает им проводить время вместе. Модель подчеркнула, что ей комфортно жить в России и нравится здесь развиваться, поэтому уезжать из страны незачем.