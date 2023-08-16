Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с учётом установления почётного звания "Заслуженный работник ОПК".

Медведев поручил подумать о поощрении особо отличившихся работников ОПК. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

"Как вы знаете, главой государства подписан указ об установлении почётного звания "Заслуженный работник ОПК". Я попросил бы Минпромторг и, конечно, Министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли. Мне кажется, это сейчас имеет значение", — сказал Медведев, открывая заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии.

Он также обсудил выпуск эффективных систем снайперского оружия и отметил, что российские оружейники "продемонстрировали неплохие возможности".