Медведев поручил подумать о поощрении особо отличившихся работников ОПК
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев попросил Минпромторг и Минобороны подумать о поощрении работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с учётом установления почётного звания "Заслуженный работник ОПК".
Медведев поручил подумать о поощрении особо отличившихся работников ОПК. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев
"Как вы знаете, главой государства подписан указ об установлении почётного звания "Заслуженный работник ОПК". Я попросил бы Минпромторг и, конечно, Министерство обороны активно использовать эту возможность для поощрения особо отличившихся работников и руководителей оборонной отрасли. Мне кажется, это сейчас имеет значение", — сказал Медведев, открывая заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии.
Он также обсудил выпуск эффективных систем снайперского оружия и отметил, что российские оружейники "продемонстрировали неплохие возможности".
Ранее Лайф сообщал, что российский президент Владимир Путин подписал указ об установлении звания "Заслуженный работник ОПК". Оно будет присваиваться сотрудникам, которые обеспечили выполнение госпрограммы по вооружению и оборонзаказу, а также участвовали в создании современных и высокотехнологичных образцов вооружения или выполняли задания с опережением графика.
ТАСС / POOL / Екатерина Штукина