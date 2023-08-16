Путин посетовал, что россияне едят недостаточно рыбы

Президент РФ Владимир Путин в ходе правительственного совещания посетовал, что сограждане употребляют недостаточное количество рыбы — практически на шесть килограммов в год меньше, чем рекомендовано Минздравом.

В ходе совещания, в котором участвует, в частности, глава Росрыболовства Илья Шестаков, российский лидер отметил, что для поддержания здоровья нации важны как физкультура и спорт, так и полноценное питание.

"Потребление рыбы составило у нас 22,6 килограмма на человека в 2022 году, а по рекомендациям Минздрава должно быть 28 килограммов на человека", — сказал глава государства.

В связи с этим Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы, но отметил, что "рыбные четверги" в Советском Союзе были связаны скорее с нехваткой мяса.