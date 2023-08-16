Учёные научились слышать музыку в мозге человека

Данные с внутричерепных электроэнцефалографов можно использовать для воспроизведения песен, которые человек недавно слушал. К такому выводу пришли американские учёные из Университета Калифорнии в Беркли. Результаты их работы опубликовал журнал PLoS Biology.

Работа учёных поможет распознавать речь, интонации и даже эмоции людей с инвалидностью, которые не могут самостоятельно говорить. Результаты экспериментов помогут сделать новые нейроинтерфейсы для таких людей более "музыкальными" и естественными.

"Эти устройства смогут не только считывать лингвистическое содержимое мыслей, но и интонации, и эмоции", — сказал профессор Роберт Найт.

В рамках исследования учёные наблюдали за мозгом 29 пациентов с эпилепсией, которые готовились к операциям. К ним подключили электроды, которые отслеживали изменения мозговой активности. Добровольцам включили песню Another Brick in the Wall, Part 1 группы Pink Floyd.

Выяснилось, что сигналы от верхней височной извилины совпадали со звучанием песни. Разработанная система машинного обучения почти полностью реконструировала песню, причём звуки можно было услышать и понять. Учёные считают, что дальнейшие исследования в этой области помогут усовершенствовать систему настолько, что будут понятны эмоции и интонации людей, не способных самостоятельно говорить.