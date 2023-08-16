Врач назвал одну из причин, почему многие не могут правильно питаться

Зачастую взрослые не понимают, почему не могут придерживаться правильного питания. На самом деле представления об этом обычно идут из детства — считается, что полезно именно то, чем кормили мама и бабушка. Однако важно понимать, что у них самих были своеобразные нормы. Об этом заявил эндокринолог Алексей Калинчев.

"Перебить это представление обычно сложно, потому как идёт ассоциация с детством и близкими людьми. Только осознанная мотивация и постоянное напоминание себе, зачем и почему надо есть так, а не как привык и хочется, могут помочь. Но это мало у кого получается", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Зачастую к набору лишнего веса приводят простые углеводы. По словам врача, часто люди с ожирением уже не могут употреблять сложные — макароны, рис, цельнозерновые продукты и орехи. Такая еда вызывает у них массу психосоматических симптомов. Получается замкнутый круг.