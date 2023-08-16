Под Ростовом случайно поймали наводчика ВСУ, который 7 лет прикидывался бомжом
В Ростовской области задержали наводчика ВСУ, который скрывался семь лет
В Ростовской области задержали наводчика ВСУ, который семь лет назад сбежал из ДНР и выдавал себя за простого бездомного. Как пишет Mash, на днях 57-летний Александр попался на мелком хулиганстве, тогда полиции и стало известно его тёмное прошлое.
Мужчина выпил лишнего и стал буянить в селе Ремонтное под Ростовом. Его задержали и повезли в отдел. Уже там выяснилось, что в 2016 году Александр жил в Донецкой области и активно сотрудничал с ВСУ: сливал кураторам расположение воинских объектов армии ДНР, помогал наводить и корректировать удары.
А когда его вычислили — сбежал в Россию, прикинулся бомжом и последние семь лет вёл скрытный образ жизни, перебиваясь мелкими подработками без оформления.
А ранее в Херсонской области была обезврежена группа егерей – наводчиков СБУ. По признанию самих задержанных, они собирали и передавали данные о передвижении российских военных по заданию киевских спецслужб.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo