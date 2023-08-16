NASA признало июль 2023 года самым жарким за всю историю наблюдений

Июль 2023 года оказался жарче, чем любой другой месяц за всю историю климатических наблюдений. Об этом сообщает NASA со ссылкой на выводы Института космических исследований имени Годдарда.

Для анализа использовались данные долговременных изменений температуры на протяжении многих десятилетий. Оказалось, что прошлый месяц был на 0,24 градуса Цельсия жарче, чем любой другой июль начиная аж с 1880 года. А сравнив среднюю июльскую температуру с 1951 по 1980 год, учёные обнаружили, что прошлый месяц был на 1,18 градуса Цельсия теплее.