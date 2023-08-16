Главы регионов России обсудили развитие общественного транспорта

Сегодня, 16 августа, состоялся семинар-совещание по подготовке заседания президиума Госсовета "О развитии общественного транспорта в РФ". В нём приняли участие губернаторы, представители Администрации Президента РФ, члены правительства, главы крупнейших российских компаний, эксперты. Какие вопросы обсуждались в рамках семинара, рассказали главы регионов.

Томенко, Воскресенский и Азаров — о развитии общественного транспорта в РФ. Видео © LIFE

"Мы прорабатываем тему развития и обеспечения нормальной работы общественного пассажирского транспорта. Свои предложения внесли в рамках работы комиссии, а непосредственно сегодня обсуждаем вопросы кадрового обеспечения отрасли и в целом решение проблем транспортного обеспечения в регионах. Что касается обновления подвижного состава, то мы понемногу в этом направлении движемся", — отметил в разговоре с журналистами губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Глава Ивановской области Станислав Воскресенский отметил существенные изменения в сфере междугородних перевозок в регионе. Это запуск пригородных электричек "Ласточка" и "Орлан". При этом Воскресенский подчеркнул, что в регионе всё ещё продолжается работа над преображением автобусных перевозок.

В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратил внимание на высокий запрос граждан на развитие общественного транспорта. По его словам, сегодня в регионе наблюдается повышение трудовой мобильности населения, а также увеличение туристического потока. Аналогичные данные власти получают и из других российских субъектов.

"Мы провели анализ работы сетей, обеспечивающих работу городского электрического транспорта. Наш анализ показывает, что спрос достаточно высок, и если мы не создадим условия для развития и поддержания инфраструктуры, то о высоком качестве общественных перевозок просто не может быть и речи", — подчеркнул Азаров.