Россиянам рассказали, чем опасно и прекрасно малиновое варенье
Диетолог Петрова: Малиновое варенье нельзя есть людям с сахарным диабетом
16 августа отмечается День малинового варенья. Если хочется отметить этот праздник и отведать традиционную для России сладость, стоит быть аккуратным — угощение может принести серьёзный вред и привести к смерти. Об этом заявила диетолог Ольга Петрова.
"Малиновое варенье — это ягоды, которые подверглись термической обработке, в них почти не осталось клетчатки, она разрушилась в процессе варки. Фруктоза из клеток малины "вырвалась на свободу" и смешалась с сахаром. Это делает продукт полностью непригодным для людей с инсулинорезистентностью, то есть сахарным диабетом", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".
Эксперт считает, что даже привычное варенье с творогом может привести к неприятным последствиям, например, быстрому подъёму уровня глюкозы, на который организм отвечает выбросом инсулина, что в итоге изнашивает поджелудочную железу. То же самое происходит при добавлении в молочные продукты фруктово-ягодных наполнителей, так как они теряют полезные свойства и повышают объём сахара.
При этом малиновое варенье не приносит пользу зубам и ЖКТ, в котором может питать болезнетворную микрофлору. Важно помнить, что малина может вызвать аллергию и отёк Квинке, в том числе у детей. Однако если нет аллергии, давать лакомство им можно, но не больше двух столовых ложек в день. Петрова посоветовала есть сезонную ягоду, которая не подвергалась термической обработке. А при заморозке малина практически не теряет полезных свойств, оставаясь "природным аспирином" и антибиотиком.
А вот диетолог Елена Соломатина отметила, что малиновое варенье имеет жаропонижающее, кроверазжижающее и противовоспалительное свойства. В беседе с "Вечерней Москвой" она призвала отказаться от него людям с лишним весом. Кроме того, важно не есть много варенья тем, кто следит за фигурой.
Ранее Лайф писал, почему варенье из зерна лучше ягодного. Подробнее об этом Лайфу рассказал эксперт Вячеслав Осипик.
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