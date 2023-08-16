Россиянам рассказали, чем опасно и прекрасно малиновое варенье

16 августа отмечается День малинового варенья. Если хочется отметить этот праздник и отведать традиционную для России сладость, стоит быть аккуратным — угощение может принести серьёзный вред и привести к смерти. Об этом заявила диетолог Ольга Петрова.

"Малиновое варенье — это ягоды, которые подверглись термической обработке, в них почти не осталось клетчатки, она разрушилась в процессе варки. Фруктоза из клеток малины "вырвалась на свободу" и смешалась с сахаром. Это делает продукт полностью непригодным для людей с инсулинорезистентностью, то есть сахарным диабетом", — отметила она в беседе с РИА "ФедералПресс".

Эксперт считает, что даже привычное варенье с творогом может привести к неприятным последствиям, например, быстрому подъёму уровня глюкозы, на который организм отвечает выбросом инсулина, что в итоге изнашивает поджелудочную железу. То же самое происходит при добавлении в молочные продукты фруктово-ягодных наполнителей, так как они теряют полезные свойства и повышают объём сахара.

При этом малиновое варенье не приносит пользу зубам и ЖКТ, в котором может питать болезнетворную микрофлору. Важно помнить, что малина может вызвать аллергию и отёк Квинке, в том числе у детей. Однако если нет аллергии, давать лакомство им можно, но не больше двух столовых ложек в день. Петрова посоветовала есть сезонную ягоду, которая не подвергалась термической обработке. А при заморозке малина практически не теряет полезных свойств, оставаясь "природным аспирином" и антибиотиком.

А вот диетолог Елена Соломатина отметила, что малиновое варенье имеет жаропонижающее, кроверазжижающее и противовоспалительное свойства. В беседе с "Вечерней Москвой" она призвала отказаться от него людям с лишним весом. Кроме того, важно не есть много варенья тем, кто следит за фигурой.