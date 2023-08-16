Российская шахматистка вышла в полуфинал Кубка мира

Шахматистка из РФ Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Китая Тань Чжунъи во второй партии полуфинала Кубка мира. По итогам встречи россиянка вышла в финал турнира.

Соревнования проводятся в Азербайджане. В этот раз россиянка играла белыми фигурами, а в первой партии она обыграла спортсменку из Китая чёрными фигурами.

Соперница россиянки в финале определится после игры между Нургюл Салимовой из Болгарии и украинкой Анной Музычук.