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16 августа, 17:06

Российская шахматистка вышла в полуфинал Кубка мира

Российская шахматистка Горячкина сыграла вничью с китаянкой Чжунъи

Шахматистка из РФ Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Китая Тань Чжунъи во второй партии полуфинала Кубка мира. По итогам встречи россиянка вышла в финал турнира.

Соревнования проводятся в Азербайджане. В этот раз россиянка играла белыми фигурами, а в первой партии она обыграла спортсменку из Китая чёрными фигурами.

Соперница россиянки в финале определится после игры между Нургюл Салимовой из Болгарии и украинкой Анной Музычук.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Илья Суриков
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