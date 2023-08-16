Российская шахматистка вышла в полуфинал Кубка мира
Российская шахматистка Горячкина сыграла вничью с китаянкой Чжунъи
Шахматистка из РФ Александра Горячкина сыграла вничью с представительницей Китая Тань Чжунъи во второй партии полуфинала Кубка мира. По итогам встречи россиянка вышла в финал турнира.
Соревнования проводятся в Азербайджане. В этот раз россиянка играла белыми фигурами, а в первой партии она обыграла спортсменку из Китая чёрными фигурами.
Соперница россиянки в финале определится после игры между Нургюл Салимовой из Болгарии и украинкой Анной Музычук.
Ранее Лайф писал о том, что российский шахматист Антон Демченко сменил спортивное гражданство. Теперь он будет представлять Словению.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов