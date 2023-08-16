Минздрав поддержал предложение маркировать здоровые продукты
Даванков: Минздрав поддержал предложение о маркировке здоровых продуктов
Вице-спикер Государственной думы, кандидат в мэры Москвы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков сообщил, что Министерство здравоохранения России поддержало его идею о маркировке полезных продуктов.
"Я уже обратился с этой инициативой в Минздрав, он эту инициативу поддержал", — отметил он во время дебатов в эфире телеканала "Москва доверие".
Парламентарий подчеркнул, что сейчас при большом ассортименте сложно понять, какие продукты полезные. К тому же на этикетках очень много информации, в ней трудно разобраться. Даванков уверен, что данная инициатива позволит сохранить здоровье россиян и продлить их жизнь.
Как сообщал Лайф, с инициативой ввести маркировку здоровых продуктов депутат обратился в середине июля 2023 года. По его мнению, можно писать на продукции, к примеру, "Одобрено Минздравом".
ТАСС / Романенко Эрик