Минздрав поддержал предложение маркировать здоровые продукты

Вице-спикер Государственной думы, кандидат в мэры Москвы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков сообщил, что Министерство здравоохранения России поддержало его идею о маркировке полезных продуктов.

"Я уже обратился с этой инициативой в Минздрав, он эту инициативу поддержал", — отметил он во время дебатов в эфире телеканала "Москва доверие".

Парламентарий подчеркнул, что сейчас при большом ассортименте сложно понять, какие продукты полезные. К тому же на этикетках очень много информации, в ней трудно разобраться. Даванков уверен, что данная инициатива позволит сохранить здоровье россиян и продлить их жизнь.