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16 августа, 17:35

В Минцифры рассказали, сколько айтишников не хватает России

Глава Минцифры Шадаев заявил, в России не хватает 500–700 тысяч IT-разработчиков

В России нехватка работников IT-специальностей оценивается примерно в 500-700 тысяч человек. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500–700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли", — сказал Шадаев на совещании президента с членами правительства.

Он добавил, что потребность в IT-специалистах по-прежнему сохраняется, "хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается". Так, за 2022 год количество сотрудников IT-компаний выросло на 13%.

Правила отсрочки для айтишников решили поменять в части возраста

Правила отсрочки для айтишников решили поменять в части возраста

Ранее же Шадаев заявля, что программа по возвращению IT-специалистов в Россию не потребовалась, поскольку айтишники сами приняли решение переехать обратно на родину.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
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