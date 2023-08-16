В Минцифры рассказали, сколько айтишников не хватает России

В России нехватка работников IT-специальностей оценивается примерно в 500-700 тысяч человек. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500–700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли", — сказал Шадаев на совещании президента с членами правительства.

Он добавил, что потребность в IT-специалистах по-прежнему сохраняется, "хотя кадровая база отрасли тоже увеличивается". Так, за 2022 год количество сотрудников IT-компаний выросло на 13%.