Собянин встретился с участниками смены "Служить" форума "Территория смыслов"

16 августа участники Всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов" встретились с мэром Москвы, мастером смены "Служить" Сергеем Собяниным. Молодые политики, управленцы, представители органов федеральной и региональной власти, местного самоуправления и правоохранительных структур в рамках открытого диалога "Город для жизни" поговорили о том, что значит служение России и как преодолеть вызовы современности. В ходе мероприятия Собянин заявил, что объём помощи, которую оказывает столица ДНР, ЛНР, Крыму и Севастополю, сопоставима с поддержкой этих регионов другими субъектами.

"По оказанию помощи Донбассу: Донецк и Луганск — города – побратимы Москвы, мы ещё помогаем Севастополю и Крыму. Объём помощи, который мы оказываем, он равен тому, сколько все субъекты Федерации помогают этим регионам", — отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что Москва по своему вкладу в оборонительные сооружения в рамках спецоперации сделала столько, сколько остальные регионы вместе взятые.

Отметим, что на смене "Служить" форума "Территория смыслов" будет поэтапное погружение в повестку государственной и муниципальной службы. Отдельный день будет посвящён политическому блоку и знакомству с законодательной властью — участники встретятся с руководителями фракций Госдумы. По итогам четырёх дней смены молодые лидеры сформируют идеи по развитию государственной и муниципальной службы и подготовят проекты, лучшие из которых будут переданы в работу участникам смены "Учить", которая пройдёт в Мастерской управления "Сенеж" с 20 по 25 августа.