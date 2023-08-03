Песков: Россия вышла из кризиса и продолжает развиваться
У вышедшей из кризиса России есть все перспективы для быстрого развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе выступления на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".
Представитель Кремля подчеркнул, что по всем прогнозам экспертов и ожиданиям западных представителей наша страна должна была провалиться в социальную и экономическую пропасть, однако преодолела все возникающие сложности.
"Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально", — указал он.
Кроме того, в ходе выступления Песков заявил, что российское общество сплотилось благодаря появлению таких смыслов, как патриотизм и гордость за страну и её героев в зоне спецоперации, а также указал, что любое государство должно разъяснять населению все принимаемые решения, а не только отстаивать позицию на международной арене.
ТАСС / Метцель Михаил