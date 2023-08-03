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3 августа, 08:37

Песков: Россия вышла из кризиса и продолжает развиваться

У вышедшей из кризиса России есть все перспективы для быстрого развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе выступления на Всероссийском молодёжном образовательном форуме "Территория смыслов".

Представитель Кремля подчеркнул, что по всем прогнозам экспертов и ожиданиям западных представителей наша страна должна была провалиться в социальную и экономическую пропасть, однако преодолела все возникающие сложности.

"Мы вышли из кризиса, и у нас есть перспективы начать достаточно быстрое по сегодняшним меркам развитие. Это уникально", — указал он.

Песков: Россия будет жить по своим правилам, а не навязанным извне

Песков: Россия будет жить по своим правилам, а не навязанным извне

Кроме того, в ходе выступления Песков заявил, что российское общество сплотилось благодаря появлению таких смыслов, как патриотизм и гордость за страну и её героев в зоне спецоперации, а также указал, что любое государство должно разъяснять населению все принимаемые решения, а не только отстаивать позицию на международной арене.

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ТАСС / Метцель Михаил

Николь Вербер
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