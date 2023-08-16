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16 августа, 18:42

Итальянский военкор презентовал фильм "ВОПРЕКИ!" об СВО

<p>Кадр из фильма "ВОПРЕКИ!". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shmel_chik" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Редакция ШМЕЛЬ</a></p>

Кадр из фильма "ВОПРЕКИ!". Обложка © t.me / Редакция ШМЕЛЬ

В Сети стартовала премьера фильма "ВОПРЕКИ!" военного корреспондента из Италии Витторио Ранджелони, трижды внесённого в базу "Миротворец", передаёт редакция "Шмель".

В том числе в фильме показаны шокирующие кадры у зовода Ильича, повествуется о тайнах, которые хранят бункеры завода "Азовсталь", что происходит на передовой батальона "Пятнашка", а также даются советы, как выжить под обстрелом ВСУ.

"Мёртвые тела повсюду. Это, повторяю, гражданские лица, убитые украинскими военными", — сообщает среди прочего Ранджелони в фильме, находясь на месте событий.

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Режиссёр из Донецка, который снял первый сериал о специальной военной операции "Мобилизация", представил студентам из Санкт-Петербурга новый фильм "Донбасс. Признанный". Он искренне удивляется, почему в отечественных картинах игнорируется тема СВО.

Анатолий Симоненко
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