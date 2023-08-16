В Сети стартовала премьера фильма "ВОПРЕКИ!" военного корреспондента из Италии Витторио Ранджелони, трижды внесённого в базу "Миротворец", передаёт редакция "Шмель".

В том числе в фильме показаны шокирующие кадры у завода Ильича, повествуется о тайнах, которые хранят бункеры завода "Азовсталь", что происходит на передовой батальона "Пятнашка", а также даются советы, как выжить под обстрелом ВСУ.

"Мёртвые тела повсюду. Это, повторяю, гражданские лица, убитые украинскими военными", — сообщает среди прочего Ранджелони в фильме, находясь на месте событий.