Итальянский военкор презентовал фильм "ВОПРЕКИ!" об СВО
Кадр из фильма "ВОПРЕКИ!". Обложка © t.me / Редакция ШМЕЛЬ
В Сети стартовала премьера фильма "ВОПРЕКИ!" военного корреспондента из Италии Витторио Ранджелони, трижды внесённого в базу "Миротворец", передаёт редакция "Шмель".
В том числе в фильме показаны шокирующие кадры у завода Ильича, повествуется о тайнах, которые хранят бункеры завода "Азовсталь", что происходит на передовой батальона "Пятнашка", а также даются советы, как выжить под обстрелом ВСУ.
"Мёртвые тела повсюду. Это, повторяю, гражданские лица, убитые украинскими военными", — сообщает среди прочего Ранджелони в фильме, находясь на месте событий.
Режиссёр из Донецка, который снял первый сериал о специальной военной операции "Мобилизация", представил студентам из Санкт-Петербурга новый фильм "Донбасс. Признанный". Он искренне удивляется, почему в отечественных картинах игнорируется тема СВО.