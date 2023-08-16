Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 августа 2023, 22:42
8776

В Европе признали, что убийство Каддафи было серьёзной ошибкой

Глава МИД Италии Таяни назвал серьёзной ошибкой убийство Муаммара Каддафи

Муаммар Каддафи. Обложка © ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев

Муаммар Каддафи. Обложка © ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев

Свержение и последующее убийство бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году было серьёзной ошибкой, которая привела к политической нестабильности в стране и во всей Африке. Об этом заявил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

"Убийство Каддафи было серьёзной ошибкой. Вероятно, он не был поборником демократии, но с его смертью в Ливию и Африку пришла нестабильность", — приводит слова дипломата ANSA.

Политик добавил, что итальянские власти внимательно следят за ситуацией в Триполи, где произошли столкновения вооружённых группировок. Таяни сообщил, что провёл переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Мангуш и отметил, что для Рима важны "стабилизация обстановки в Ливии и начало пути к демократическим выборам".

За что США и НАТО убили Муаммара Каддафи
За что США и НАТО убили Муаммара Каддафи

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада уже никогда не отмоются от того позора, который постиг их после нападений на Югославию, Ливию, Сирию и другие государства. Лидер РФ отметил, что Запад вёл себя бессовестно и двулично, разрушая эти страны.

BannerImage
Кузьма Спирин
  • Новости
  • Ливия
  • Муаммар Каддафи
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar