В Европе признали, что убийство Каддафи было серьёзной ошибкой

Свержение и последующее убийство бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году было серьёзной ошибкой, которая привела к политической нестабильности в стране и во всей Африке. Об этом заявил глава МИД и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

"Убийство Каддафи было серьёзной ошибкой. Вероятно, он не был поборником демократии, но с его смертью в Ливию и Африку пришла нестабильность", — приводит слова дипломата ANSA.

Политик добавил, что итальянские власти внимательно следят за ситуацией в Триполи, где произошли столкновения вооружённых группировок. Таяни сообщил, что провёл переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества в Правительстве национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Мангуш и отметил, что для Рима важны "стабилизация обстановки в Ливии и начало пути к демократическим выборам".