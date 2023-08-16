Актёры из сериала "Столыпин" приехали в гости к школьникам из Мариуполя

Актёры нового телесериала "Столыпин" приехали в гости к школьникам из Мариуполя, ДНР, которые отдыхают в лагере "Дружных". Александр Устюгов, Юрий Насонов, Стася Милославская и Аглая Шиловская рассказали ребятам о кинопроизводстве, а гримёры сериала поработали над их образами. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Может быть, это прозвучит пафосно, но кинопроизводство — очень сложный процесс. Вы увидите только актёра, который появится в кадре, но за его спиной стоит огромное количество людей", — отметил Устюгов.

В связи с этим актёр вспомнил съёмки в фильме "Викинг", где ему приходилось работать в гриме и кольчуге. Артист отметил, что после 12-часовой смены даже не смог самостоятельно встать. При этом сама сцена в фильме длится около минуты.