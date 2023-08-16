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16 августа, 20:15

Актёры из сериала "Столыпин" приехали в гости к школьникам из Мариуполя

<p>Актёры из сериала "Столыпин" приехали в гости к школьникам из Мариуполя в лагерь "Дружных". Обложка © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-08-16/aktery-seriala-stolypin-priehali-v-gosti-k-shkolnikam-iz-mariupolya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник" </a>/ Александр Глуз</p>

Актёры из сериала "Столыпин" приехали в гости к школьникам из Мариуполя в лагерь "Дружных". Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Александр Глуз

Актёры нового телесериала "Столыпин" приехали в гости к школьникам из Мариуполя, ДНР, которые отдыхают в лагере "Дружных". Александр Устюгов, Юрий Насонов, Стася Милославская и Аглая Шиловская рассказали ребятам о кинопроизводстве, а гримёры сериала поработали над их образами. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

"Может быть, это прозвучит пафосно, но кинопроизводство — очень сложный процесс. Вы увидите только актёра, который появится в кадре, но за его спиной стоит огромное количество людей", — отметил Устюгов.

В связи с этим актёр вспомнил съёмки в фильме "Викинг", где ему приходилось работать в гриме и кольчуге. Артист отметил, что после 12-часовой смены даже не смог самостоятельно встать. При этом сама сцена в фильме длится около минуты.

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Ранее Лайф писал, что первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко в ходе визита в ДНР вместе с врио главы республики Денисом Пушилиным посетил несколько школ региона, в том числе новую "Невскую" в Мариуполе, и провёл совещание о подготовке к началу нового учебного года. Кроме того, Кириенко сообщил, что президент России Владимир Путин поручил выделить один миллиард рублей из резервного фонда на художественную литературу для школьных библиотек республики.

Никита Никонов
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