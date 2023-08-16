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16 августа, 20:58

В Санкт-Петербурге построят новый спорткомплекс к 2026 году

В Санкт-Петербурге на Ленской улице в Красногвардейском районе напротив дома 9, корпус 2 появится двухэтажный спорткомплекс. Открытие намечено на начало августа 2026 года, рассказали газете "Петербургский дневник" в Комитете по инвестициям города.

"Сейчас ведутся работы по проектированию объекта. В соответствии с договором аренды земельного участка на инвестиционных условиях срок проектирования — 3 октября 2023 года, срок строительства — 3 августа 2026 года", — рассказали в Смольном.

Отмечается, что вместимость нового комплекса составит 500 мест. Здесь будут проводить любительские соревнования по волейболу и баскетболу. Кроме того, в комплексе оборудуют тренерский зал, медицинский кабинет и фитнес-кафе. По завершении строительства 150 квадратов нежилых помещений будет передано в собственность города. Губернатор Петербурга Александр Беглов подчёркивал, что комплекс расширит возможности для занятия спортом в Красногвардейском районе и улучшит спортивную инфраструктуру в городе.

Второе рождение: Что будет со спорткомплексом "Олимпийский" после реконструкции

Второе рождение: Что будет со спорткомплексом "Олимпийский" после реконструкции

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин призвал повышать число занимающихся спортом россиян. По словам главы государства, этот показатель растёт постоянно, однако ещё есть куда стремиться.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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