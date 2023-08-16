В Санкт-Петербурге построят новый спорткомплекс к 2026 году
В Санкт-Петербурге на Ленской улице в Красногвардейском районе напротив дома 9, корпус 2 появится двухэтажный спорткомплекс. Открытие намечено на начало августа 2026 года, рассказали газете "Петербургский дневник" в Комитете по инвестициям города.
"Сейчас ведутся работы по проектированию объекта. В соответствии с договором аренды земельного участка на инвестиционных условиях срок проектирования — 3 октября 2023 года, срок строительства — 3 августа 2026 года", — рассказали в Смольном.
Отмечается, что вместимость нового комплекса составит 500 мест. Здесь будут проводить любительские соревнования по волейболу и баскетболу. Кроме того, в комплексе оборудуют тренерский зал, медицинский кабинет и фитнес-кафе. По завершении строительства 150 квадратов нежилых помещений будет передано в собственность города. Губернатор Петербурга Александр Беглов подчёркивал, что комплекс расширит возможности для занятия спортом в Красногвардейском районе и улучшит спортивную инфраструктуру в городе.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин призвал повышать число занимающихся спортом россиян. По словам главы государства, этот показатель растёт постоянно, однако ещё есть куда стремиться.
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