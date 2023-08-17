Пик летнего пожароопасного сезона в России объявлен завершённым

В России завершён пик летнего пожароопасного сезона. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу главы Рослесхоза Ивана Советникова. Сообщается, что с начала года в РФ зафиксировано порядка 10 тысяч возгораний, от огня пострадали около 3,9 миллиона гектаров земли.

"Пик летнего пожароопасного сезона пройден. Мы фиксируем устойчивый тренд на ежедневное снижение количества новых возгораний и площадей, пройденных огнём. С начала года и на сегодня в лесах страны возникло около 10 тысяч возгораний, огнём пройдено порядка 3,9 миллиона гектаров", — подтвердили в пресс-службе Советникова.

Отмечается, что этот показатель в 1,7 раза ниже среднепятилетних значений. Также, по данным Рослесхоза, за минувшие сутки в РФ было ликвидировано 125 лесных пожаров на площади 253,5 тысячи гектаров. Никто не пострадал. Также в ведомстве заявили о необходимости сосредоточиться на тушении действующих возгораний, так как окончательно пожароопасный сезон ещё не закончился.