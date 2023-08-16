В списках погибших из-за природных пожаров на Гавайях уже более сотни человек

На Гавайях из-за природных пожаров за неделю погиб 101 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на губернатора штата Джоша Грина.

По состоянию на 15 августа пройдено около трети намеченной зоны поисков. Много смертей произошло на шоссе у океана в западной части Мауи. Пожарные продолжают бороться с огнём, а спасатели прочёсывают пострадавшие районы. По словам губернатора, во вторник в составе поисково-восстановительных групп было 185 человек.

Грин предупредил: учитывая, что обследовать предстоит ещё большую территорию, число погибших может значительно увеличиться. Из-за отсутствия связи — а многим пришлось бежать, бросив телефоны, — неясно, сколько людей пропало без вести.

Джонатан Грин, заместитель помощника секретаря Министерства здравоохранения и социальных служб США, рассказал, что на Гавайи прибыл портативный морг, который поможет идентифицировать и обработать останки. Начальник полиции Мауи Джон Пеллетье заявил на пресс-конференции в понедельник, что к выходным поисковики охватят от 85% до 90% обследуемой территории.