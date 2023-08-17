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16 августа, 23:56

Кадыров: Путин присвоил главе Парламента Чечни Даудову звание генерал-майора МВД

<p>Магомед Даудов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев</p>

Магомед Даудов. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

Председателю Парламента Чечни Магомеду Даудову указом президента РФ Владимира Путина присвоено звание генерал-майора МВД. Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров опубликовал видео в честь присвоения спикеру Парламента Чечни Магомеду Даудову звания генерал-майора МВД. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Таким образом глава государства в очередной раз высоко оценил успехи команды Кадырова, за что мы ему очень благодарны и признательны. Я с большим удовольствием поздравляю Магомеда Хожахмедовича с этим важным событием!" — заявил Кадыров в своём телеграм-канале.

Кадыров подчеркнул, что на Даудова можно всегда смело полагаться и рассчитывать. Глава Чечни добавил, что помимо плодотворной деятельности в Парламенте республики Даудов грамотно и эффективно курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО.

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Ранее Лайф писал, что Кадыров раскрыл число чеченских бойцов в зоне специальной военной операции. По его словам, там находится более семи тысяч бойцов из республики и они задействованы по всей линии фронта.

Кузьма Спирин
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  • Чеченская Республика

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