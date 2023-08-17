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17 августа, 00:19

Россиянам предложили поучаствовать в конкурсе чтения стихов о Москве

"Вечерняя Москва" объявила конкурс чтения стихов о столице

Любители поэзии могут выиграть памятные призы, приняв участие в конкурсе чтения стихов о столице "Говори, Москва". Его запустила "Вечерняя Москва" в рамках юбилейных мероприятий, приуроченных к столетию издания.

"Участвовать в проекте может любой желающий без возрастных и географических ограничений, для этого нужно прочитать стихотворение о Москве на видео и отправить его в редакцию по электронной почте ideabox@vm.ru с темой "Говори, Москва!" — пишет издание.

Жюри из представителей редакции отсмотрят всех кандидатов, оценивая в том числе выбранный ракурс, композицию и монтаж, и 2 сентября объявит победителей. К слову, читать можно не только стихи известных поэтов, но и свои собственные. Победителям вручат памятные призы от редакции, а также пригласительные билеты от партнёров конкурса: Музея Победы, музея "Царь-Макет" и театра МОСТ.

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Ранее Лайф писал, что архитектурный конкурс на создание памятника оперному певцу Фёдору Шаляпину стартовал в Северной столице. Заявки от участников конкурса будут приниматься до начала ноября.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
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