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17 августа, 01:24

Жителей Северного Кавказа предупредили о сходе селей из-за таяния ледников

МЧС: Таяние ледников в горах Северного Кавказа может спровоцировать сход селей

Из-за установившейся на этой неделе длительной жары ледники в горах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) могут начать таять, а это может послужить толчком для схода селевых потоков, предупреждает сайт Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"В горных районах Северо-Кавказского федерального округа продолжительные высокие температуры воздуха могут привести к таянию ледников, что повышает вероятность схода селевых потоков", — сообщается на сайте.

Учёные института подчёркивают, что в Крыму, Краснодарском крае и в Ростовской области сохраняются риски подтопления пониженных участков местности.

На Алтае порозовел ледник Водопадный

На Алтае порозовел ледник Водопадный

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о жаре и опасном солнце в южных регионах России. Метеоролог подчеркнул, что загорать в таких условиях нельзя, а в середине дня необходимо укрываться в тени.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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