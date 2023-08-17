Жителей Северного Кавказа предупредили о сходе селей из-за таяния ледников

Из-за установившейся на этой неделе длительной жары ледники в горах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) могут начать таять, а это может послужить толчком для схода селевых потоков, предупреждает сайт Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"В горных районах Северо-Кавказского федерального округа продолжительные высокие температуры воздуха могут привести к таянию ледников, что повышает вероятность схода селевых потоков", — сообщается на сайте.

Учёные института подчёркивают, что в Крыму, Краснодарском крае и в Ростовской области сохраняются риски подтопления пониженных участков местности.